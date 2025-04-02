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Еда сейчас – деньги потом. У «Сильпо» появился первый в Украине BNPL – сервис рассрочки на продукты. Как он работает?

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

5 хв читання

Банк Власний Рахунок, «Сільпо», BNPL-сервіс /коллаж Анастасия Решетник

Банк Власный Рахунок и «Сильпо» запускают сервис рассрочки на продукты Фото коллаж Анастасия Решетник

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Сеть «Сильпо» и ее родственный проект «Банк Власный Рахунок» запустили сервис Buy Now Pay Later на покупки продуктов в супермаркетах. Он уже работает в нескольких магазинах группы. Как пользоваться сервисом и что это может дать одной из крупнейших розничных сетей страны?

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