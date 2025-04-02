Еда сейчас – деньги потом. У «Сильпо» появился первый в Украине BNPL – сервис рассрочки на продукты. Как он работает?

Сеть «Сильпо» и ее родственный проект «Банк Власный Рахунок» запустили сервис Buy Now Pay Later на покупки продуктов в супермаркетах. Он уже работает в нескольких магазинах группы. Как пользоваться сервисом и что это может дать одной из крупнейших розничных сетей страны?