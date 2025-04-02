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Їжа зараз – гроші потім. У «Сільпо» з’явився перший в Україні BNPL – сервіс розстрочки на продукти. Як він працює?

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

5 хв читання

Банк Власний Рахунок, «Сільпо», BNPL-сервіс /колаж Анастасія Решетнік

Банк Власний Рахунок і «Сільпо» запускають сервіс розстрочки на продукти Фото колаж Анастасія Решетнік

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Мережа «Сільпо» та її споріднений проєкт «Банк Власний Рахунок» запустили сервіс Buy Now Pay Later на покупки продуктів у супермаркетах. Він вже працює у кількох магазинах групи. Як скористатися сервісом і що це може дати одній із найбільших роздрібних мереж країни?

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