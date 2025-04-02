Увольнение топ-налоговиков и меньше жалоб и блокировок. Экс-прокурор Руслан Кравченко возглавляет 100 дней Государственную налоговую службу. Ощутил ли бизнес улучшения?

Налоговая служба – государственный орган, на который чаще всего жалуется украинский бизнес. Среди проблем – блокирование налоговых накладных, возмещение НДС и проверки. Смог ли изменить подходы в работе новый глава налоговой Руслан Кравченко за первые 100 дней в должности?