Увольнение топ-налоговиков и меньше жалоб и блокировок. Экс-прокурор Руслан Кравченко возглавляет 100 дней Государственную налоговую службу. Ощутил ли бизнес улучшения?

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Налоговая служба – государственный орган, на который чаще всего жалуется украинский бизнес. Среди проблем – блокирование налоговых накладных, возмещение НДС и проверки. Смог ли изменить подходы в работе новый глава налоговой Руслан Кравченко за первые 100 дней в должности?
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