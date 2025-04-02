Звільнення топподатківців і менше скарг та блокувань. Експрокурор Руслан Кравченко 100 днів очолює Податкову службу. Чи відчув бізнес покращення?

Податкова служба – державний орган, на який найчастіше скаржиться український бізнес. Серед проблем – блокування податкових накладних, відшкодування ПДВ та перевірки. Чи зміг змінити підходи у роботі новий голова податкової Руслан Кравченко за перші 100 днів на посаді?