Звільнення топподатківців і менше скарг та блокувань. Експрокурор Руслан Кравченко 100 днів очолює Податкову службу. Чи відчув бізнес покращення?

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Податкова служба – державний орган, на який найчастіше скаржиться український бізнес. Серед проблем – блокування податкових накладних, відшкодування ПДВ та перевірки. Чи зміг змінити підходи у роботі новий голова податкової Руслан Кравченко за перші 100 днів на посаді?
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