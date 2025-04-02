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Звільнення топподатківців і менше скарг та блокувань. Експрокурор Руслан Кравченко 100 днів очолює Податкову службу. Чи відчув бізнес покращення?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

6 хв читання

Руслан Кравченко, податкова, бізнес /Facebook

Що змінилось у податковій за сто днів роботи нового голови Руслана Кравченка Фото Facebook

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Податкова служба – державний орган, на який найчастіше скаржиться український бізнес. Серед проблем – блокування податкових накладних, відшкодування ПДВ та перевірки. Чи зміг змінити підходи у роботі новий голова податкової Руслан Кравченко за перші 100 днів на посаді? 

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