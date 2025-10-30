Прослухати матеріал
Криптокошелек Telegram Wallet предлагает опцию торговли токенизированными акциями от Apple и Nvidia до долей ETF-фондов, таких как ETF на индекс S&P 500. Действительно ли в два клика через Telegram можно стать владельцем акции компании, торгующейся на американском фондовом рынке без регистрации брокерского счета? Спойлер: нет
В октябре интрегрированный в интерфейс Telegram криптокошелек Wallet запустил круглосуточную торговлю токенизированными акциями и ETF через платформу xStocks.
«Пользователи криптокошелька в скором времени смогут торговать акциями крупных американских компаний – от Apple, Tesla и Nvidia до S&P 500», – анонсировал Wallet 2 октября.
