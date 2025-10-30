Криптокошелек Telegram Wallet предлагает опцию торговли токенизированными акциями от Apple и Nvidia до долей ETF-фондов, таких как ETF на индекс S&P 500. Действительно ли в два клика через Telegram можно стать владельцем акции компании, торгующейся на американском фондовом рынке без регистрации брокерского счета? Спойлер: нет