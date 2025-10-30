Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

«Більше узаконений гемблінг, ніж реальне інвестування». У криптогаманці в Telegram можна купити акції Nvidia, S&P 500 та інші активи. Що з ним не так?

Анна Родічкіна /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анна Родічкіна
Forbes

3 хв читання

Токенізовані акції Apple, Nvidia та Tesla у Telegram Wallet

Користувач фактично купує криптоактиви, не виходячи з месенджера Telegram. Тепер так можна придбати акції світових компаній. Які ризики?

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:38 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:38

Криптогаманець Telegram Wallet пропонує опцію торгівлі токенізованими акціями від Apple та Nvidia до часток ETF-фондів, як-от ETF на індекс S&P 500. Чи дійсно в два кліки через Telegram можна стати власником акції компанії, що торгується на американському фондовому ринку без реєстрації брокерського рахунку? Спойлер: ні.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

У жовтні інтрегрований в інтерфейс Telegram криптогаманець Wallet запустив цілодобову торгівлю токенізованими акціями та ETF через платформу xStocks.

«Користувачі криптогаманця незабаром зможуть торгувати акціями великих американських компаній — від Apple, Tesla та Nvidia до S&P 500», – анонсував Wallet 2 жовтня.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні