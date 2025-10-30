Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:38 хвилин
Криптогаманець Telegram Wallet пропонує опцію торгівлі токенізованими акціями від Apple та Nvidia до часток ETF-фондів, як-от ETF на індекс S&P 500. Чи дійсно в два кліки через Telegram можна стати власником акції компанії, що торгується на американському фондовому ринку без реєстрації брокерського рахунку? Спойлер: ні.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
У жовтні інтрегрований в інтерфейс Telegram криптогаманець Wallet запустив цілодобову торгівлю токенізованими акціями та ETF через платформу xStocks.
«Користувачі криптогаманця незабаром зможуть торгувати акціями великих американських компаній — від Apple, Tesla та Nvidia до S&P 500», – анонсував Wallet 2 жовтня.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.