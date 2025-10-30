Криптогаманець Telegram Wallet пропонує опцію торгівлі токенізованими акціями від Apple та Nvidia до часток ETF-фондів, як-от ETF на індекс S&P 500. Чи дійсно в два кліки через Telegram можна стати власником акції компанії, що торгується на американському фондовому ринку без реєстрації брокерського рахунку? Спойлер: ні.