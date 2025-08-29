Прослухати матеріал
Усиление евро на мировом рынке повлияло на валютные предпочтения населения – спрос на эту валюту растет. Бизнес, напротив, накапливает преимущественно гривню. Эти и другие факты в разборе макрофинансовых данных финсектора за январь–июнь 2025 года от Forbes Ukraine
Бизнес стал держать больше гривни
По состоянию на конец июня, в сравнении с аналогичной датой 2024 года, общий объем средств корпоративного сектора увеличился на 9,2%. Обеспечен этот рост за счет увеличения гривневых депозитов на 14,6%. За это же время средства в иностранной валюте в гривневом эквиваленте, напротив, сократились почти на 3%, а с учетом ослабления гривни – еще больше. За год доля средств бизнеса в иностранной валюте упала с 31% до 27%.
