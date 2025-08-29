Посилення євро на світовому ринку вплинуло на валютні уподобання населення, попит на цю валюту зростає. Бізнес, навпаки, накопичує переважно гривню. Ці та інші факти – у розборі макрофінансових даних фінсектору за січень–червень 2025 року від Forbes Ukraine

Бізнес став тримати більше гривні

Станом на кінець червня порівняно з аналогічною датою 2024 року загальний обсяг коштів корпоративного сектору збільшився на 9,2%. Забезпечене це зростання за рахунок збільшення гривневих депозитів на 14,6%. За цей же час кошти в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, навпаки, скоротились на майже 3%, а з урахуванням послаблення гривні – ще більше. За рік частка коштів бізнесу в іноземній валюті впала з 31% до 27%.