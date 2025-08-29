Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:24 хвилин
Посилення євро на світовому ринку вплинуло на валютні уподобання населення, попит на цю валюту зростає. Бізнес, навпаки, накопичує переважно гривню. Ці та інші факти – у розборі макрофінансових даних фінсектору за січень–червень 2025 року від Forbes Ukraine
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Бізнес став тримати більше гривні
Станом на кінець червня порівняно з аналогічною датою 2024 року загальний обсяг коштів корпоративного сектору збільшився на 9,2%. Забезпечене це зростання за рахунок збільшення гривневих депозитів на 14,6%. За цей же час кошти в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, навпаки, скоротились на майже 3%, а з урахуванням послаблення гривні – ще більше. За рік частка коштів бізнесу в іноземній валюті впала з 31% до 27%.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.