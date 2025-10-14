Прослухати матеріал
Макроэкономические прогнозы для Украины учитывают сохранение военного статус-кво. Желанный большинством украинцев мир кардинально изменит экономическую ситуацию. Как переход с военной экономики к послевоенной повлияет на ВВП, курс и торговый баланс, смоделировал аналитический отдел Forbes Ukraine
Завершение активной фазы войны снизит военные риски и улучшит инвестиционные возможности, что окажет положительное влияние на украинскую экономику. Однако просто не будет.
Несмотря на положительные ожидания, в первый послевоенный год ключевые драйверы роста ВВП военного времени значительно снизятся. Речь идет о военной помощи партнеров и значительных расходах бюджета.
