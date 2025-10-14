Forbes Digital підписка
Инерция и «малый план Маршалла». Что может случиться с ВВП, курсом гривни и другими показателями в первый год мира (когда он наступит)? Два сценария

Александр Мануилов
Forbes
Алексей Блинов
Forbes

5 хв читання

ВВП, зовнішня допомога, економіка у перший рік після закінчення війни /Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

По оценкам аналитического отдела Forbes Ukraine, накопленный за три года вклад западного оружия в ВВП составляет 8,4 процентного пункта (в. п.), и без его учитывания восстановление украинской экономики началось только в прошлом, а не в 2023 году. Фото Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Макроэкономические прогнозы для Украины учитывают сохранение военного статус-кво. Желанный большинством украинцев мир кардинально изменит экономическую ситуацию. Как переход с военной экономики к послевоенной повлияет на ВВП, курс и торговый баланс, смоделировал аналитический отдел Forbes Ukraine

Завершение активной фазы войны снизит военные риски и улучшит инвестиционные возможности, что окажет положительное влияние на украинскую экономику. Однако просто не будет.

Несмотря на положительные ожидания, в первый послевоенный год ключевые драйверы роста ВВП военного времени значительно снизятся. Речь идет о военной помощи партнеров и значительных расходах бюджета.

