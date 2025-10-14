За оцінками аналітичного відділу Forbes Ukraine, накопичений за три роки внесок західної зброї у ВВП становить 8,4 відсоткового пункту (в. п.), і без її врахування відновлення української економіки почалося лише минулого, а не 2023 року. Фото Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images