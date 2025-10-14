Прослухати матеріал
Макроекономічні прогнози для України враховують збереження воєнного статус-кво. Бажаний більшістю українців мир кардинально змінить економічну ситуацію. Як перехід з воєнної економіки у післявоєнну вплине на ВВП, курс і торговельний баланс – змоделював аналітичний відділ Forbes Ukraine.
Закінчення активної фази війни знизить воєнні ризики й поліпшить інвестиційні можливості, що позитивно вплине на українську економіку. Проте легко не буде.
Попри позитивні очікування, у перший повоєнний рік ключові драйвери зростання ВВП воєнного часу значно зменшаться. Йдеться про військову допомогу партнерів та значні видатки бюджету.
