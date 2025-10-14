Підписка від 49 грн
Інерція та «малий план Маршалла». Що може статися з ВВП, курсом гривні та іншими показниками у перший рік миру (коли він настане)? Два сценарії

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes
Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

5 хв читання

ВВП, зовнішня допомога, економіка у перший рік після закінчення війни /Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

За оцінками аналітичного відділу Forbes Ukraine, накопичений за три роки внесок західної зброї у ВВП становить 8,4 відсоткового пункту (в. п.), і без її врахування відновлення української економіки почалося лише минулого, а не 2023 року. Фото Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Макроекономічні прогнози для України враховують збереження воєнного статус-кво. Бажаний більшістю українців мир кардинально змінить економічну ситуацію. Як перехід з воєнної економіки у післявоєнну вплине на ВВП, курс і торговельний баланс – змоделював аналітичний відділ Forbes Ukraine.

Закінчення активної фази війни знизить воєнні ризики й поліпшить інвестиційні можливості, що позитивно вплине на українську економіку. Проте легко не буде.

Попри позитивні очікування, у перший повоєнний рік ключові драйвери зростання ВВП воєнного часу значно зменшаться. Йдеться про військову допомогу партнерів та значні видатки бюджету.

