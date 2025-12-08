Литва – привлекательна для украинского финтеха: быстрое лицензирование, адаптированная с ЕС регуляцией и возможность тестировать инновации. Это позволяет быстро выходить на рынки ЕС и сотрудничать с международными компаниями. Однако, сначала надо получить лицензирование. Как центробанк Литвы проверяет стартапы, какие условия важны для получения лицензии и почему вопросы комплаенса и борьбы с отмыванием денег остаются главными рисками для новых компаний. Блиц-интервью с сооснователем финтех-компании Amalyze и экс-руководителем службы надзора Банка Литвы Екатериной Говиной

В Литве около 300 финтех компаний, и большинство из них работает во всем ЕС, рассказывала Говина на «Forbes Banker», которая состоялась 31 октября. «Литва – привлекательная точка входа, среди примеров – Revolut, Robinhood, TransferGo, – добавила Говина. – Они имеют офисы в Литве, нанимают людей, платят налоги и усиливают экосистему».

Первые активные шаги к привлечению финтехов в Литву начались в 2016-м – тогда насчитывалось всего 80 финтех-компаний, в основном локальных, рассказывает она. «Сейчас в финтех-секторе Литвы работает около 9000 человек, еще тысячи работают в касательных сферах – юридических, консалтинговых, аудиторских фирмах», – добавила Говина.