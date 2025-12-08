Литва – приваблива для українського фінтеху: швидке ліцензування, адаптована з ЄС регуляцією та можливість тестувати інновації. Це дозволяє швидко виходити на ринки ЄС та співпрацювати з міжнародними компаніями. Проте, спочатку треба отримати ліцензування. Як центробанк Литви перевіряє стартапи, які умови важливі для отримання ліцензії та чому питання комплаєнсу і боротьби з відмиванням грошей залишаються головними ризиками для нових компаній. Бліцінтервʼю зі співзасновницею фінтех-компанії Amalyze та екскерівницею служби нагляду Банку Литви Єкатеріною Говіною
У Литві близько 300 фінтех компаній, і більшість із них працює в усьому ЄС, розповідала Говіна на «Forbes Banker», який відбувся 31 жовтня. «Литва – приваблива точка входу, серед прикладів – Revolut, Robinhood, TransferGo, – додала Говіна. – Вони мають офіси в Литві, наймають людей, платять податки й підсилюють екосистему».
Перші активні кроки до залучення фінтехів у Литву почались у 2016-му – тоді налічувалось лише 80 фінтех-компаній, здебільшого локальних, розповідає вона. «Зараз у фінтех-секторі Литви працює близько 9000 людей, ще тисячі працюють у дотичних сферах – юридичних, консалтингових, аудиторських фірмах», – додала Говіна.
