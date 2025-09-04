Forbes Digital підписка
«Более действенная модель». Шостак, Бродский, Даниляк и еще три бизнесмена и СЕО возглавили отраслевые комитеты Совета предпринимателей при ОП. Какие проблемы они решают?

бізнес, Рада підприємців при ОП

Назначенные главы комитетов Совета предпринимателей при ОП: Евгений Осипов, Юлия Высоцкая, Андрей Бродский, Василий Даниляк, Арсен Дидур и Руслан Шостак (слева направо)

Совет предпринимателей при Офисе президента сформировал 11 профильных комитетов: финансовый, энергетический, ІТ, строительный, продовольственный, оборонный и т.д. Шесть комитетов уже возглавили известные бизнесмены и СЕО, еще пять ждут своих руководителей. Forbes Ukraine пообщался с шестью собеседниками, которые возглавляют или могут возглавить комитеты, и узнал, как они планируют изменить свои отрасли

Офис президента (ОП) завершил формирование новой структуры расширенного Совета предпринимателей и увеличил ее состав более чем в 10 раз. Вначале в Совет предпринимателей входили семь представителей от бизнеса, в обновленный Совет – 75, рассказали два собеседника Forbes Ukraine из Совета предпринимателей.

Еще одно новшество – создание 11 отраслевых комитетов, в состав которых будут входить до 10 представителей бизнеса. Их миссия – определять ключевые проблемы сектора, предлагать законодательные изменения или другие решения на уровне ОП и правительства.

