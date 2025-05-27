Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:37 хвилин
В Офисе президента прошла вторая встреча с Расширенным советом бизнеса. В этот раз предприниматели и власти обсудили создание новых отраслевых комитетов, «быстрые» шаги по восстановлению экономики и новые рынки для экспорта. Детали встречи.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.