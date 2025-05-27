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«Выглядело как подготовка к встрече с президентом». Бизнес собрался на вторую встречу в ОП. Forbes Ukraine узнал, что обсуждали

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

2 хв читання

Рада підприємців, бізнес, Офіс президента /Офис Президента Украины

Бизнес собрался на вторую встречу в Офисе президента Фото Офис Президента Украины

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В Офисе президента прошла вторая встреча с Расширенным советом бизнеса. В этот раз предприниматели и власти обсудили создание новых отраслевых комитетов, «быстрые» шаги по восстановлению экономики и новые рынки для экспорта. Детали встречи.

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