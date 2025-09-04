Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:24 хвилин
Рада підприємців при Офісі президента сформувала 11 профільних комітетів: фінансовий, енергетичний, ІТ, будівельний, продовольчий, оборонний тощо. Шість комітетів вже очолили відомі бізнесмени та СЕО, ще п’ять чекають на своїх керівників. Forbes Ukraine поспілкувався із шістьма співрозмовниками, які очолюють чи можуть очолити комітети, і дізнався, як вони планують змінити свої галузі
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Офіс президента (ОП) завершив формування нової структури розширеної Ради підприємців та збільшив її склад у понад 10 разів. Напочатку до Ради підприємців входили сім представників від бізнесу, до оновленої Ради – 75, розповіли двоє співрозмовників Forbes Ukraine з Ради підприємців.
Ще одна новація – створення 11 галузевих комітетів, до складу яких входитимуть до 10 представників бізнесу. Їхня місія – визначати ключові проблеми сектору, пропонувати законодавчі зміни чи інші рішення на рівні ОП і уряду.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.