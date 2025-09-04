Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

«Дієвіша модель». Шостак, Бродський, Даниляк і ще троє бізнесменів та СЕО очолили галузеві комітети Ради підприємців при ОП. Які проблеми вони розв’язують?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

5 хв читання

бізнес, Рада підприємців при ОП /колаж Анастасія Савеленко, фото Арсена Дідура latifundist.com

Призначені голови комітетів Ради підприємців при ОП: Євген Осипов, Юлія Висоцька, Андрій Бродський, Василь Даниляк, Арсен Дідур та Руслан Шостак (зліва направо) Фото колаж Анастасія Савеленко, фото Арсена Дідура latifundist.com

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:24 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:24

Рада підприємців при Офісі президента сформувала 11 профільних комітетів: фінансовий, енергетичний, ІТ, будівельний, продовольчий, оборонний тощо. Шість комітетів вже очолили відомі бізнесмени та СЕО, ще п’ять чекають на своїх керівників. Forbes Ukraine поспілкувався із шістьма співрозмовниками, які очолюють чи можуть очолити комітети, і дізнався, як вони планують змінити свої галузі 

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Офіс президента (ОП) завершив формування нової структури розширеної Ради підприємців та збільшив її склад у понад 10 разів. Напочатку до Ради підприємців входили сім представників від бізнесу, до оновленої Ради – 75, розповіли двоє співрозмовників Forbes Ukraine з Ради підприємців. 

Ще одна новація – створення 11 галузевих комітетів, до складу яких входитимуть до 10 представників бізнесу. Їхня місія – визначати ключові проблеми сектору, пропонувати законодавчі зміни чи інші рішення на рівні ОП і уряду.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні