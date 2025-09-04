Рада підприємців при Офісі президента сформувала 11 профільних комітетів: фінансовий, енергетичний, ІТ, будівельний, продовольчий, оборонний тощо. Шість комітетів вже очолили відомі бізнесмени та СЕО, ще п’ять чекають на своїх керівників. Forbes Ukraine поспілкувався із шістьма співрозмовниками, які очолюють чи можуть очолити комітети, і дізнався, як вони планують змінити свої галузі

Офіс президента (ОП) завершив формування нової структури розширеної Ради підприємців та збільшив її склад у понад 10 разів. Напочатку до Ради підприємців входили сім представників від бізнесу, до оновленої Ради – 75, розповіли двоє співрозмовників Forbes Ukraine з Ради підприємців.

Ще одна новація – створення 11 галузевих комітетів, до складу яких входитимуть до 10 представників бізнесу. Їхня місія – визначати ключові проблеми сектору, пропонувати законодавчі зміни чи інші рішення на рівні ОП і уряду.