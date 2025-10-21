Прослухати матеріал
Предпринимательница и блогерша Ксюша Манекен потеряла более 6 млн грн после того, как обратилась к фейковому чату поддержки monobank в Telegram. Мошенники получили доступ к ее бизнес-счету, перевели деньги на десятки ФЛП-счетов и скрылись. Мог ли банк предотвратить потери и что нужно знать, чтобы не оказаться в подобной ситуации?
«Все переводы осуществлялись на украинские банки, среди них счета monobank и NovaPay», – рассказывает блогерша и владелица магазина одежды Оda Оксана Волощук, известная как Ксюша Манекен.
15 октября она сообщила в своем Instagram о потере более 6 млн грн через мошенническую схему. Она пыталась снять часть денег, но попала на фейковый чат поддержки monobank в Telegram. Манекен передала доступ к своему счету ФЛП и по рекомендации мошенников удалила приложение mono.
