Фейковый monobank в Telegram. Мошенники выманили 6 млн грн у блогерши Ксюши Манекен. Кто виноват, есть ли шанс вернуть деньги и как избежать этого другим клиентам банков?

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

5 хв читання

monobank і скандал з Ксюшею Манекен

У Ксюши Манекен мошенники украли более 6 млн грн через фейковый чат поддержки monobank в Telegram. Есть ли шанс вернуть деньги?

Предпринимательница и блогерша Ксюша Манекен потеряла более 6 млн грн после того, как обратилась к фейковому чату поддержки monobank в Telegram. Мошенники получили доступ к ее бизнес-счету, перевели деньги на десятки ФЛП-счетов и скрылись. Мог ли банк предотвратить потери и что нужно знать, чтобы не оказаться в подобной ситуации?

«Все переводы осуществлялись на украинские банки, среди них счета monobank и NovaPay», – рассказывает блогерша и владелица магазина одежды Оda Оксана Волощук, известная как Ксюша Манекен.

15 октября она сообщила в своем Instagram о потере более 6 млн грн через мошенническую схему. Она пыталась снять часть денег, но попала на фейковый чат поддержки monobank в Telegram. Манекен передала доступ к своему счету ФЛП и по рекомендации мошенников удалила приложение mono.

