Підприємниця та блогерка Ксюша Манекен втратила понад 6 млн грн після того, як звернулася до фейкового чату підтримки monobank у Telegram. Шахраї отримали доступ до її бізнес-рахунку, переказали гроші на десятки ФОП-рахунків і зникли. Чи міг банк запобігти втратам і що потрібно знати, щоб не опинитися в подібній ситуації?
«Усі перекази здійснювалися на українські банки, серед них рахунки monobank та NovaPay», – розповідає блогерка та власниця магазину одягу Оda Оксана Волощук, відома як Ксюша Манекен.
15 жовтня вона повідомила у своєму Instagram про втрату понад 6 млн грн через шахрайську схему. Вона намагалася зняти частину грошей, але потрапила на фейковий чат підтримки monobank в Telegram. Манекен передала доступ до свого рахунку ФОП та за рекомендацією шахраїв видалила додаток mono.
