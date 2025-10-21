Підприємниця та блогерка Ксюша Манекен втратила понад 6 млн грн після того, як звернулася до фейкового чату підтримки monobank у Telegram. Шахраї отримали доступ до її бізнес-рахунку, переказали гроші на десятки ФОП-рахунків і зникли. Чи міг банк запобігти втратам і що потрібно знати, щоб не опинитися в подібній ситуації?