«Финальная точка еще не поставлена». Как государственный ПриватБанк победил Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в резонансном деле на $2 млрд.

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes

14 хв читання

ПриватБанк, Боголюбов, Коломойський /коллаж Анастасия Савеленко

Дело и приговор ПриватБанка: почти восемь лет, десятки заседаний и слушаний, заморозка активов Коломойского и Боголюбова на $2,5 млрд, 490 страниц приговора и возможное обязательство компенсировать более $2 млрд. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Восемь лет шел судебный процесс в Лондоне между государственным ПриватБанком и экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. На кону – свыше $2 млрд. Госбанк – в полушаге от денег. Forbes Ukraine реконструировал главные события.

«Ты что, нам нельзя общаться во время слушаний!» – едва не крикнул в ответ партнер юридической компании Asters Алексей Дидковский, когда ему утром 22 июня 2023 позвонила Екатерина Рожкова, 53, на тот момент первый заместитель главы Национального банка Украины.

У Рожковой была веская причина рисковать – она заблудилась в столице Великобритании и опаздывала в Высокий суд Лондона, чтобы дать показания по делу на миллиарды долларов.

