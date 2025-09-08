Восемь лет шел судебный процесс в Лондоне между государственным ПриватБанком и экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. На кону – свыше $2 млрд. Госбанк – в полушаге от денег. Forbes Ukraine реконструировал главные события.

«Ты что, нам нельзя общаться во время слушаний!» – едва не крикнул в ответ партнер юридической компании Asters Алексей Дидковский, когда ему утром 22 июня 2023 позвонила Екатерина Рожкова, 53, на тот момент первый заместитель главы Национального банка Украины.

У Рожковой была веская причина рисковать – она заблудилась в столице Великобритании и опаздывала в Высокий суд Лондона, чтобы дать показания по делу на миллиарды долларов.