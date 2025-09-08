Вісім років тривав судовий процес у Лондоні між державним ПриватБанком та ексвласниками Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. На кону – понад $2 млрд. Держбанк – за пів кроку від грошей. Forbes Ukraine реконструював головні події.

«Ти що, нам не можна спілкуватися під час слухань!» – ледь не крикнув у відповідь партнер юридичної компанії Asters Олексій Дідковський, коли йому зранку 22 червня 2023‐го зателефонувала Катерина Рожкова, 53, на той момент перша заступниця голови Національного банку України.

У Рожкової була вагома причина ризикувати – вона заблукала у столиці Великої Британії й запізнювалася до Високого суду Лондона, щоб надати свідчення у справі на мільярди доларів.