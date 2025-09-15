Forbes Digital підписка
Гривня уже 41,3 и продолжает усиливаться. Стабильности нацвалюты помогла инфляция и $38 млрд. Как долго НБУ будет держать курс?

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

2 хв читання

гривня, долар, НБУ /Getty Images

Гривня дорожает. Какие причины укрепления национальной валюты Фото Getty Images

Гривня вернулась к курсу сентября прошлого года. С начала года национальная валюта укрепилась почти на гривню. Каковы основные причины удешевления доллара и чего ждать украинцам дальше? Разъясняют банкиры и экономисты ЦЭС, KSE и Forbes Ukraine.

В понедельник, 15 сентября, Национальный банк установил курс гривни к доллару на уровне 41,3 грн/$. Таким дешевым доллар был в Украине год назад, за исключением нескольких дней в марте и августе. С начала августа доллар подешевел на 40 копеек.

Основные причины укрепления национальной валюты за последний год – попытка НБУ замедлить инфляцию. В августе инфляция была 13,2% в годовом исчислении.

