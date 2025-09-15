Прослухати матеріал
04:48 хвилин
Гривня вернулась к курсу сентября прошлого года. С начала года национальная валюта укрепилась почти на гривню. Каковы основные причины удешевления доллара и чего ждать украинцам дальше? Разъясняют банкиры и экономисты ЦЭС, KSE и Forbes Ukraine.
В понедельник, 15 сентября, Национальный банк установил курс гривни к доллару на уровне 41,3 грн/$. Таким дешевым доллар был в Украине год назад, за исключением нескольких дней в марте и августе. С начала августа доллар подешевел на 40 копеек.
Основные причины укрепления национальной валюты за последний год – попытка НБУ замедлить инфляцию. В августе инфляция была 13,2% в годовом исчислении.
