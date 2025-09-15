Підписка від 49 грн
Гривня вже 41,3 і продовжує посилюватися. Стабільності нацвалюти «допомогла» інфляція і $38 млрд. Як довго НБУ буде тримати курс?   

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

3 хв читання

гривня, долар, НБУ /Getty Images

Гривня дорожчає. Які причини укріплення національної валюти Фото Getty Images

Гривня повернулась до курсу вересня минулого року. З початку року національна валюта укріпилась майже на гривню. Які основні причини здешевлення долара та чого українцям чекати далі? Пояснюють банкіри та економісти ЦЕС, KSE та Forbes Ukraine.

У понеділок, 15 вересня Національний банк встановив курс гривні до долара на рівні 41,3 грн/$. Таким дешевим долар був в Україні рік тому, за виключенням кількох днів в березні й серпні. З початку серпня долар подешевшав на 40 копійок.

У понеділок, 15 вересня Національний банк встановив курс гривні до долара на рівні 41,3 грн/$. Таким дешевим долар був в Україні рік тому, за виключенням кількох днів в березні й серпні. З початку серпня долар подешевшав на 40 копійок. 

Основні причини укріплення національної валюти за останній рік – намагання НБУ уповільнити інфляцію. У серпні інфляція була 13,2% у річному вимірі.

