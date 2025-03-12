Деньги на Blizzard. Бизнесмен, экс-журналистка и, вероятно, еще сотня человек оплатили мошенникам пополнение игровых счетов. Что за схема и как не стать жертвой

Бывшая журналистка и известный предприниматель независимо друг от друга рассказали, как стали жертвами киберпреступников. С их счетов вывели средства через серию несанкционированных транзакций. Оба случая объединяет схожая схема – списание средств через аккаунты международных компаний – разработчиков видеоигр. Что это за схема и как в нее не попасть? Объясняется киберполиция, НБУ и банки.

Экс-журналистка BBC News Russian Оксана Тороп и владелец компании «Текстиль-Контакт» Александр Соколовский практически одновременно пожаловались в сообщениях в Facebook, что стали жертвами мошеннической схемы, с их счетов вывели средства через серию несанкционированных транзакций. Схема оказалась не единичной, утверждает Тороп.

«За несколько дней после поста о банковском мошенничестве получила под сотню сообщений с подобными кейсами, у многих – из-за той же компании – разработчика видеоигр Blizzard», – добавляет она.