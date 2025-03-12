Гроші на Blizzard. Бізнесмен, ексжурналістка та, ймовірно, ще сотня людей оплатили шахраям поповнення ігрових рахунків. Що за схема та як не стати жертвою

Колишня журналістка та відомий підприємець незалежно один від одного розповіли, як стали жертвами кіберзлочинців. З їхніх рахунків вивели кошти через серію несанкціонованих транзакцій. Обидва випадки об’єднує схожа схема – списання коштів через акаунти міжнародних компаній – розробників відеоігор. Що це за схема та як у неї не потрапити? Пояснюють кіберполіція, НБУ та банки.

Ексжурналістка BBC News Ukrainian Оксана Тороп та власник компанії «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський практично одночасно поскаржились у дописах у Facebook, що стали жертвами шахрайської схеми – з їхніх рахунків вивели кошти через серію несанкціонованих транзакцій. Схема виявилась не поодинокою, стверджує Тороп.

«За кілька днів після посту про банківське шахрайство отримала під сотню повідомлень з подібними кейсами, у багатьох – через ту саму компанію – розробника відеоігор Blizzard», – додає вона.