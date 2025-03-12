Гроші на Blizzard. Бізнесмен, ексжурналістка та, ймовірно, ще сотня людей оплатили шахраям поповнення ігрових рахунків. Що за схема та як не стати жертвою

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Колишня журналістка та відомий підприємець незалежно один від одного розповіли, як стали жертвами кіберзлочинців. З їхніх рахунків вивели кошти через серію несанкціонованих транзакцій. Обидва випадки об’єднує схожа схема – списання коштів через акаунти міжнародних компаній – розробників відеоігор. Що це за схема та як у неї не потрапити? Пояснюють кіберполіція, НБУ та банки.
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Ексжурналістка BBC News Ukrainian Оксана Тороп та власник компанії «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський практично одночасно поскаржились у дописах у Facebook, що стали жертвами шахрайської схеми – з їхніх рахунків вивели кошти через серію несанкціонованих транзакцій. Схема виявилась не поодинокою, стверджує Тороп.
«За кілька днів після посту про банківське шахрайство отримала під сотню повідомлень з подібними кейсами, у багатьох – через ту саму компанію – розробника відеоігор Blizzard», – додає вона.
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