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Гроші на Blizzard. Бізнесмен, ексжурналістка та, ймовірно, ще сотня людей оплатили шахраям поповнення ігрових рахунків. Що за схема та як не стати жертвою

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

шахрайство, гроші /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Нова шахрайська схема – гроші для Blizzard Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

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Колишня журналістка та відомий підприємець незалежно один від одного розповіли, як стали жертвами кіберзлочинців. З їхніх рахунків вивели кошти через серію несанкціонованих транзакцій. Обидва випадки об’єднує схожа схема – списання коштів через акаунти міжнародних компаній – розробників відеоігор. Що це за схема та як у неї не потрапити? Пояснюють кіберполіція, НБУ та банки.

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Ексжурналістка BBC News Ukrainian Оксана Тороп та власник компанії «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський практично одночасно поскаржились у дописах у Facebook, що стали жертвами шахрайської схеми – з їхніх рахунків вивели кошти через серію несанкціонованих транзакцій. Схема виявилась не поодинокою, стверджує Тороп. 

«За кілька днів після посту про банківське шахрайство отримала під сотню повідомлень з подібними кейсами, у багатьох – через ту саму компанію – розробника відеоігор Blizzard», – додає вона. 

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