Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Крипта от Трампов, Маска и Pepe the Frog. Рынок мемкоинов обрушился после стремительного взлета благодаря Дональду Трампу. Стоит ли их покупать?

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

4 хв читання

мемкоїн, Трамп, криптовалюти /Getty Images

Рынок мемкоинов обрушился после стремительного взлета благодаря Трампу. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:55 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:55

Капитализация рынка мемкоинов упала на 70% за последний месяц. Персональная криптовалюта Мелании Трамп потеряла более 90%, стоимость $Trump президента США Дональда Трампа снизилась на 85% по сравнению с пиковым значением. Есть ли перспективы у рынка криптовалют, основанных на мемах и популярных людях?

Шукаємо 250 малих та середніх бізнесів, які змінюють правила гри. Якщо ваша компанія стрімко зростає та має амбіції стати лідером ринку — подайте заявку до Next250!

Еще в декабре 2023 года рынок мемкоинов достиг рекордной капитализации в $137 млрд, став одним из самых динамичных сегментов криптоиндустрии. Однако уже в марте 2025-го показатель сократился более чем вдвое – до $51,4 млрд, по данным CoinMarketCap.

Мемкоины – особый вид криптовалют, возникший как культурный феномен, а не технологическая инновация. Их стоимость редко имеет фундаментальную основу, а успех зависит от трендов, инфлюэнсеров и ажиотажа в соцсетях.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні