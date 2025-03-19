Крипта от Трампов, Маска и Pepe the Frog. Рынок мемкоинов обрушился после стремительного взлета благодаря Дональду Трампу. Стоит ли их покупать?

Капитализация рынка мемкоинов упала на 70% за последний месяц. Персональная криптовалюта Мелании Трамп потеряла более 90%, стоимость $Trump президента США Дональда Трампа снизилась на 85% по сравнению с пиковым значением. Есть ли перспективы у рынка криптовалют, основанных на мемах и популярных людях?

Еще в декабре 2023 года рынок мемкоинов достиг рекордной капитализации в $137 млрд, став одним из самых динамичных сегментов криптоиндустрии. Однако уже в марте 2025-го показатель сократился более чем вдвое – до $51,4 млрд, по данным CoinMarketCap.

Мемкоины – особый вид криптовалют, возникший как культурный феномен, а не технологическая инновация. Их стоимость редко имеет фундаментальную основу, а успех зависит от трендов, инфлюэнсеров и ажиотажа в соцсетях.