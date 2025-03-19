Крипта від Трампів, Маска та Pepe the Frog. Ринок мемкоїнів обвалився після стрімкого злету завдяки Дональду Трампу. Чи варто їх купувати?

Капіталізація ринку мемкоїнів впала на 70% за останній місяць. Персональна криптовалюта Меланії Трамп втратила понад 90%, вартість $Trump президента США Дональда Трампа знизилася на 85% від пікових значень. Чи є перспективи у ринку криптовалют, заснованих на мемах та популярних людях?

Ще у грудні 2023 року ринок мемкоїнів досяг рекордної капіталізації в $137 млрд, ставши одним із найдинамічніших сегментів криптоіндустрії. Однак уже в березні 2025-го показник скоротився більш ніж удвічі – до $51,4 млрд, за даними CoinMarketCap.

Мемкоїни – особливий вид криптовалют, який виник як культурний феномен, а не технологічна інновація. Їхня вартість рідко має під собою фундаментальну основу, а успіх залежить від трендів, інфлюенсерів та ажіотажу в соцмережах.