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Крипта від Трампів, Маска та Pepe the Frog. Ринок мемкоїнів обвалився після стрімкого злету завдяки Дональду Трампу. Чи варто їх купувати?

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

мемкоїн, Трамп, криптовалюти /Getty Images

Ринок мемкоїнів обвалився після стрімкого злету завдяки Трампу. Фото Getty Images

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Капіталізація ринку мемкоїнів впала на 70% за останній місяць. Персональна криптовалюта Меланії Трамп втратила понад 90%, вартість $Trump президента США Дональда Трампа знизилася на 85% від пікових значень. Чи є перспективи у ринку криптовалют, заснованих на мемах та популярних людях?

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Ще у грудні 2023 року ринок мемкоїнів досяг рекордної капіталізації в $137 млрд, ставши одним із найдинамічніших сегментів криптоіндустрії. Однак уже в березні 2025-го показник скоротився більш ніж удвічі – до $51,4 млрд, за даними CoinMarketCap.

Мемкоїни – особливий вид криптовалют, який виник як культурний феномен, а не технологічна інновація. Їхня вартість рідко має під собою фундаментальну основу, а успіх залежить від трендів, інфлюенсерів та ажіотажу в соцмережах.

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