Контрафактное место пусто не бывает: нелегальные сигареты возвращают утраченные позиции. Кто на этот раз претендует на миллиардный рынок

Более двух месяцев подряд теневой рынок табака продолжает восстанавливать свои позиции после сокращения, происходившего на фоне обысков БЭБ на крупнейших табачных фабриках. Отличие этого «сезона» – кроме «серых» фабрик, контрафакт начали масштабно производить в «гаражах». Почему детенизация табачной отрасли забуксовала и есть ли шансы побороть один из наибольших теневых рынков страны?

В этом году теневой рынок табака должен уменьшиться по крайней мере вдвое. Такие ожидания были у финансового комитета Рады, на его августовском заседании отмечали положительную динамику в работе Бюро экономической безопасности (БЭБ) по противодействию нелегальному рынку табака. Причина – обыски и следственные действия на пяти табачных фабриках, с которыми связывают выпуск контрафакта.

Уменьшение теневого рынка подтверждала и статистика – исследование Kantar Ukraine показало снижение нелегальной доли с 19,1% в начале года до 14,6% в июле. По расчетам Kantar, в 2023-м бюджет недополучил 23,5 млрд грн из-за нелегального рынка.

Тем не менее с сентября розничные точки и онлайн-площадки начали увеличивать предложение нелегального табака, а легальные продажи снижаются второй месяц подряд.