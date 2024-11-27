Контрафактне місце порожнім не буває: нелегальні цигарки повертають втрачені позиції. Хто цього разу претендує на мільярдний ринок

Понад два місяці поспіль тіньовий ринок тютюну продовжує відновлювати свої позиції після скорочення, яке відбувалося на тлі обшуків БЕБ на найбільших тютюнових фабриках. Відмінність цього «сезону» – крім «сірих» фабрик, контрафакт почали масштабно виробляти у «гаражах». Чому детінізація тютюнової галузі забуксувала та чи є шанси побороти один із найбільших тіньових ринків країни?

Цьогоріч тіньовий ринок тютюну мав зменшитися принаймні вдвічі. Такі очікування були у фінансового комітету Ради, на його серпневому засіданні відзначали позитивну динаміку у роботі Бюро економічної безпеки (БЕБ) з протидії нелегальному ринку тютюну. Причина – обшуки та слідчі дії на п’яти тютюнових фабриках, з якими пов’язують випуск контрафакту.

Зменшення тіньового ринку підтверджувала й статистика – дослідження Kantar Ukraine показало зниження нелегальної частки з 19,1% на початку року до 14,6% у липні. За розрахунками Kantar, у 2023-му бюджет недоотримав 23,5 млрд грн через нелегальний ринок.

Проте з вересня роздрібні точки та онлайн-майданчики почали збільшувати пропозицію нелегального тютюну, а легальні продажі знижуються другий місяць поспіль.