Почти миллиард в год. Депутаты вдвое увеличили финансирование на свою деятельность. Почему парламент пошел на это, несмотря на дефицит бюджета

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

4 хв читання

Бюджет, парламент, гроші /Getty Images

Депутаты вдвое увеличили финансирование на свою деятельность. Почему парламент пошел на это, несмотря на дефицит бюджета Фото Getty Images

Депутаты вдвое увеличили компенсации за расходы на помощников и командировки. Соответствующая правка была внесена в законопроект о бюджете на следующий год. Как депутаты объясняют это решение и почему даже в парламенте его поддерживают не все?

В следующем году доплаты депутатам вырастут более чем в два раза – с около 60 000 грн до более 135 000 грн в месяц.

Вопрос повышения заработных плат системно поднимался в Раде, это не новая идея, утверждают двое депутатов от монобольшинства, которые общались на условиях анонимности из-за сенситивности темы. Они не поддерживают изменения. «Не у всех депутатов есть ощущение реальности», – жалуется один из них.

