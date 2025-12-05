Депутаты вдвое увеличили компенсации за расходы на помощников и командировки. Соответствующая правка была внесена в законопроект о бюджете на следующий год . Как депутаты объясняют это решение и почему даже в парламенте его поддерживают не все?

В следующем году доплаты депутатам вырастут более чем в два раза – с около 60 000 грн до более 135 000 грн в месяц.

Вопрос повышения заработных плат системно поднимался в Раде, это не новая идея, утверждают двое депутатов от монобольшинства, которые общались на условиях анонимности из-за сенситивности темы. Они не поддерживают изменения. «Не у всех депутатов есть ощущение реальности», – жалуется один из них.