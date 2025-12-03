Підписка від 49 грн
Бюджет компромісів. Уряд із другої спроби переконав депутатів проголосувати за бюджет на 2026 рік. Що змінилося?

Діана Павленко
Forbes
Павло Калашник
Forbes

Кабмін, бюджет, депутати /колаж Анастасія Савеленко

Уряд із другої спроби переконав депутатів проголосувати за бюджет на 2026 рік Фото колаж Анастасія Савеленко

Рада ухвалили бюджет на наступний рік після тривалих дискусій з урядом. Ключові проблеми – критика окремих статей документа, блокування трибуни опозиційними партіями та політична криза всередині парламенту. Які з проблем вдалося розв’язати і на яких умовах депутати погодилися голосувати за головний фінансовий план країни на 2026 рік?

Після двох днів дискусій між урядом і парламентом у Раді знайшлася достатня кількість голосів на підтримку законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік в цілому.

Ще два тижні тому парламент скасував розгляд через брак голосів. Тоді депутати вимагали відставки голови Офісу президента Андрія Єрмака. Однак навіть після відставки Єрмака у парламенті не вистачало голосів для прийняття бюджету. 

