Рада ухвалили бюджет на наступний рік після тривалих дискусій з урядом. Ключові проблеми – критика окремих статей документа, блокування трибуни опозиційними партіями та політична криза всередині парламенту. Які з проблем вдалося розв’язати і на яких умовах депутати погодилися голосувати за головний фінансовий план країни на 2026 рік?

Після двох днів дискусій між урядом і парламентом у Раді знайшлася достатня кількість голосів на підтримку законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік в цілому.

Ще два тижні тому парламент скасував розгляд через брак голосів. Тоді депутати вимагали відставки голови Офісу президента Андрія Єрмака. Однак навіть після відставки Єрмака у парламенті не вистачало голосів для прийняття бюджету.