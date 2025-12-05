Депутати удвічі збільшили компенсації за витрати на помічників та відрядження. Відповідна правка була внесена до законопроєкту про бюджет на наступний рік . Як депутати пояснюють це рішення та чому навіть у парламенті його підтримують не всі?

Наступного року доплати депутатам зростуть у понад два рази – з близько 60 000 грн до понад 135 000 грн на місяць.

Питання підвищення заробітних плат системно порушувалося у Раді, це не нова ідея, стверджують двоє депутатів від монобільшості, які спілкувалися на умовах анонімності через сенситивність теми. Вони не підтримують зміни. «Не у всіх депутатів є відчуття реальності», – скаржиться один із них.