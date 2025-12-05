Прослухати матеріал
Депутати удвічі збільшили компенсації за витрати на помічників та відрядження. Відповідна правка була внесена до законопроєкту про бюджет на наступний рік. Як депутати пояснюють це рішення та чому навіть у парламенті його підтримують не всі?
Наступного року доплати депутатам зростуть у понад два рази – з близько 60 000 грн до понад 135 000 грн на місяць.
Питання підвищення заробітних плат системно порушувалося у Раді, це не нова ідея, стверджують двоє депутатів від монобільшості, які спілкувалися на умовах анонімності через сенситивність теми. Вони не підтримують зміни. «Не у всіх депутатів є відчуття реальності», – скаржиться один із них.
