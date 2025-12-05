Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Майже мільярд на рік. Депутати удвічі збільшили фінансування на свою діяльність. Чому парламент пішов на це, попри дефіцит бюджету   

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

4 хв читання

Бюджет, парламент, гроші /Getty Images

Депутати удвічі збільшили фінансування на свою діяльність. Чому парламент пішов на це, попри дефіцит бюджету Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:17 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:17

Депутати удвічі збільшили компенсації за витрати на помічників та відрядження. Відповідна правка була внесена до законопроєкту про бюджет на наступний рік. Як депутати пояснюють це рішення та чому навіть у парламенті його підтримують не всі?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Наступного року доплати депутатам зростуть у понад два рази – з близько 60 000 грн до понад 135 000 грн на місяць. 

Питання підвищення заробітних плат системно порушувалося у Раді, це не нова ідея, стверджують двоє депутатів від монобільшості, які спілкувалися на умовах анонімності через сенситивність теми. Вони не підтримують зміни. «Не у всіх депутатів є відчуття реальності», – скаржиться один із них. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні