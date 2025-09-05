Forbes Digital підписка
Меньше значит больше. Экспорт масличных сократился на 15%. Но украинские аграрии заработали больше

Украина экспортировала в 2024/2025 маркетинговом году (МГ) 17,2 млн т масла, масличных культур и производных продуктов их переработки, что на 3,1 млн меньше, чем в 2023/2024 МГ. Однако в результате скачка цен экспортная выручка увеличилась на 2,3% и превысила $10 млрд. Об этом свидетельствуют данные украинской таможни, полученные аналитическим отделом Forbes Ukraine

Соя против тренда

Ключевой причиной снижения экспорта масличных был неурожай подсолнечника и рапса из-за температурных рекордов и засухи в южных и восточных регионах. По итогам прошлого года сбор подсолнечника сократился на 14%, до почти 11 млн т, что является самым низким значением за последние 10 лет. Сбор рапса – тоже на 14%, до 3,6 млн т.

