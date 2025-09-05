Менше означає більше. Експорт олійних скоротився на 15%. Але українські аграрії заробили більше

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:08 хвилин
Україна експортувала у 2024/2025 маркетинговому році (МР) 17,2 млн т олії, олійних культур та похідних продуктів їхньої переробки, що на 3,1 млн менше, ніж у 2023/2024 МР. Однак внаслідок стрибка цін експортний виторг збільшився на 2,3% та перевищив $10 млрд. Про це свідчать дані української митниці, отримані аналітичним відділом Forbes Ukraine
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Соя проти тренду
Ключовою причиною зниження експорту олійних був неврожай соняшнику та ріпаку через температурні рекорди та посуху в південних і східних регіонах. За підсумком минулого року збір соняшнику скоротився на 14%, до майже 11 млн т, що є найнижчим значенням за останні 10 років. Збір ріпаку – теж на 14%, до 3,6 млн т.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.