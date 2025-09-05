Менше означає більше. Експорт олійних скоротився на 15%. Але українські аграрії заробили більше

Україна експортувала у 2024/2025 маркетинговому році (МР) 17,2 млн т олії, олійних культур та похідних продуктів їхньої переробки, що на 3,1 млн менше, ніж у 2023/2024 МР. Однак внаслідок стрибка цін експортний виторг збільшився на 2,3% та перевищив $10 млрд. Про це свідчать дані української митниці, отримані аналітичним відділом Forbes Ukraine

Соя проти тренду

Ключовою причиною зниження експорту олійних був неврожай соняшнику та ріпаку через температурні рекорди та посуху в південних і східних регіонах. За підсумком минулого року збір соняшнику скоротився на 14%, до майже 11 млн т, що є найнижчим значенням за останні 10 років. Збір ріпаку – теж на 14%, до 3,6 млн т.