«Цель – быть банком без кассы и инкассации». Совладельцы финкомпании «Є Гроші» хотят купить БТА Банк. Что может помешать?

Экс-секретарь Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов и бизнесмен из Днепра Дмитрий Шевчук получили от АМКУ разрешение на покупку БТА Банка. Партнеры планируют интегрировать его в свой микрофинансовый бизнес. Fobes Ukraine узнал детали потенциального соглашения

БТА Банк казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева может сменить собственника. Антимонопольный комитет (АМКУ) в конце января согласовал заявление на покупку банка двумя гражданами Украины. Разрешение получили Вячеслав Мишалов и Дмитрий Шевчук, сообщили в АМКУ по запросу Forbes Ukraine.

Мишалов – бывший секретарь Днепровского горсовета, депутат его 7-го созыва от «Самопомощи». Его отец Дмитрий Мишалов – известный днепровский бизнесмен, основатель строительной группы «Мастер». Шевчук также пытался попасть в Днепровский горсовет, но проиграл выборы.