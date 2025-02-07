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«Мета – бути банком без каси та інкасації». Співвласники фінкомпанії «Є Гроші» хочуть купити БТА Банк. Що може стати на заваді?

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

3 хв читання

БТА банк, «Є Гроші», АМКУ /колаж Анастасія Решетнік

Співвласник «Є Гроші» готовий купити БТА Банк Фото колаж Анастасія Решетнік

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Екссекретар Дніпровської міськради Вячеслав Мішалов і бізнесмен із Дніпра Дмитро Шевчук отримали від АМКУ дозвіл на купівлю БТА Банку. Партнери планують інтегрувати його у свій мікрофінансовий бізнес. Fobes Ukraine дізнався деталі потенційної угоди

БТА Банк казахстанського бізнесмена Кєнєса Ракішєва може змінити власника. Антимонопольний комітет (АМКУ) наприкінці січня погодив заяву на придбання банку двома громадянами України. Дозвіл отримали Вячеслав Мішалов і Дмитро Шевчук, повідомили в АМКУ на запит Forbes Ukraine.

Мішалов – колишній секретар Дніпровської міськради, депутат її 7-го скликання від «Самопомочі». Його батько Дмитро Мішалов – відомий дніпровський бізнесмен, засновник будівельної групи «Майстер». Шевчук – також намагався потрапити до Дніпровської міськради, але програв вибори.

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