Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Цель – присоединить 50 000 предпринимателей. CEO RozetkaPay о банковской лицензии, новых услугах и работе с Vodafone и оффлайн-бизнесом. Интервью

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes
Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes

8 хв читання

RozetkaPay, Олександр Лапко /Артем Галкин для Forbes Ukraine

CEO RozetkaPay Александр Лапко Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

В декабре 2021 года Forbes Ukraine писал, что самый крупный ecommerce-ритейлер страны Rozetka рассматривает покупку банка. Три года спустя ограниченную банковскую лицензию получила его собственная финкомпания – RozetkaPay. Зачем ей лицензии Нацбанка? Планирует ли она конкурировать с банками? И почему в фокусе – не только онлайн, но и офлайн-продавцы? Об этом Forbes пообщался с CЕО RozetkaPay Александром Лапко

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні