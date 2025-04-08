Цель – присоединить 50 000 предпринимателей. CEO RozetkaPay о банковской лицензии, новых услугах и работе с Vodafone и оффлайн-бизнесом. Интервью

В декабре 2021 года Forbes Ukraine писал, что самый крупный ecommerce-ритейлер страны Rozetka рассматривает покупку банка. Три года спустя ограниченную банковскую лицензию получила его собственная финкомпания – RozetkaPay. Зачем ей лицензии Нацбанка? Планирует ли она конкурировать с банками? И почему в фокусе – не только онлайн, но и офлайн-продавцы? Об этом Forbes пообщался с CЕО RozetkaPay Александром Лапко