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Forbes Digital

Мета – приєднати 50 000 підприємців. CEO RozetkaPay про банківську ліцензію, нові послуги та роботу з Vodafone і офлайн-бізнесом. Інтервʼю 

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes
Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes

8 хв читання

RozetkaPay, Олександр Лапко /Артем Галкін для Forbes Ukraine

CEO RozetkaPay Олександр Лапко Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

У грудні 2021 року Forbes Ukraine писав, що найбільший ecommerce-ритейлер країни Rozetka розглядає купівлю банку. Три роки по тому обмежену банківську ліцензію отримала його власна фінкомпанія – RozetkaPay. Навіщо їй ліцензії Нацбанку? Чи планує вона конкурувати з банками? І чому у фокусі – не лише онлайн, а й офлайн-продавці? Про це Forbes поспілкувався з CЕО RozetkaPay Олександром Лапко

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