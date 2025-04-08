Мета – приєднати 50 000 підприємців. CEO RozetkaPay про банківську ліцензію, нові послуги та роботу з Vodafone і офлайн-бізнесом. Інтервʼю 

У грудні 2021 року Forbes Ukraine писав, що найбільший ecommerce-ритейлер країни Rozetka розглядає купівлю банку. Три роки по тому обмежену банківську ліцензію отримала його власна фінкомпанія – RozetkaPay. Навіщо їй ліцензії Нацбанку? Чи планує вона конкурувати з банками? І чому у фокусі – не лише онлайн, а й офлайн-продавці? Про це Forbes поспілкувався з CЕО RozetkaPay Олександром Лапко