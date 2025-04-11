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Таможня без головы. Кабмин выпал из дедлайнов создания комиссии по отбору руководителя Таможенной службы. Что происходит с реформой, от которой зависит финансирование в $425 млн.

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

4 хв читання

Митниця, Рада, Мінфін /Shutterstock

Кабмин тормозит создание комиссии по отбору руководителя таможни Фото Shutterstock

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Кабмин четыре месяца не может начать старт конкурса на нового руководителя таможни. Конкурсная комиссия, которую правительство должно было сформировать еще до первого января, остается на стадии согласования. Почему реформа одного из важнейших госорганов для бизнеса до сих пор не начата?

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