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Митниця без голови. Кабмін випав з дедлайнів створення комісії з відбору керівника Митної служби. Що відбувається з реформою, від якої залежить фінансування у $425 млн

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

4 хв читання

Митниця, Рада, Мінфін /Shutterstock

Кабмін гальмує створення комісії для відбору керівника митниці Фото Shutterstock

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Кабмін чотири місяці не може розпочати старт конкурсу на нового керівника митниці. Конкурсна комісія, яку уряд мав сформувати ще до першого січня, досі на стадії погодження. Чому реформа одного з найважливіших держорганів для бізнесу досі не розпочата? 

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