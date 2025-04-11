Митниця без голови. Кабмін випав з дедлайнів створення комісії з відбору керівника Митної служби. Що відбувається з реформою, від якої залежить фінансування у $425 млн

Кабмін чотири місяці не може розпочати старт конкурсу на нового керівника митниці. Конкурсна комісія, яку уряд мав сформувати ще до першого січня, досі на стадії погодження. Чому реформа одного з найважливіших держорганів для бізнесу досі не розпочата?