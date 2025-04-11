Митниця без голови. Кабмін випав з дедлайнів створення комісії з відбору керівника Митної служби. Що відбувається з реформою, від якої залежить фінансування у $425 млн

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Кабмін чотири місяці не може розпочати старт конкурсу на нового керівника митниці. Конкурсна комісія, яку уряд мав сформувати ще до першого січня, досі на стадії погодження. Чому реформа одного з найважливіших держорганів для бізнесу досі не розпочата?
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