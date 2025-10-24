Прослухати матеріал
Антимонопольный комитет (АМКУ) признал ПриватБанк монополистом на рынке торгового эквайринга с долей свыше 60%. Речь идет о расчетах в платежных терминалах, которыми пользуются торговые сети. Почему, несмотря на это, АМКУ признал, что банк не злоупотреблял своим монопольным положением и закрыл дело?
Антимонопольный комитет Украины 22 октября обнародовал решение по делу о потенциальном злоупотреблении ПриватБанком монопольным положением на рынке услуг эквайринга. Самый крупный банк страны контролирует более 60% рынка POS-терминалов, устанавливающих торговые сети для приема оплат картами.
С 2019 по 2020 год в АМКУ поступали жалобы от ритейлера Metro и Организации работодателей Смелянского района по поводу высоких тарифов на эквайринг в ПриватБанке и Ощадбанке. Это и послужило причиной возбуждения дел против двух государственных банков.
