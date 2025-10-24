Підписка від 49 грн
Монополія, але без зловживань. ПриватБанк займає понад 60% на ринку POS-терміналів і привернув увагу АМКУ після скарги Metro. Які наслідки

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

5 хв читання

POS-термінали ПриватБанку /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

ПриватБанк – монополіст на ринку еквайрингу, але не зловживає становищем Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Антимонопольний комітет (АМКУ) визнав ПриватБанк монополістом на ринку торгового еквайрингу з часткою понад 60%. Йдеться про розрахунки в платіжних терміналах, якими користуються торговельні мережі. Чому попри це АМКУ визнав, що банк не зловживав своїм монопольним становищем та закрив справу?

Антимонопольний комітет України 22 жовтня опублікував рішення у справі про потенційне зловживання ПриватБанком монопольним становищем на ринку послуг еквайрингу. Найбільший банк країни контролює понад 60% ринку POS-терміналів, які встановлюють торговельні мережі для приймання оплат картками.

З 2019 по 2020 рік до АМКУ надходили скарги від ритейлера Metro та Організації роботодавців Смілянського району щодо високих тарифів на еквайринг у ПриватБанку та Ощадбанку. Це і стало причиною відкриття справ проти двох державних банків.  

