Антимонопольний комітет (АМКУ) визнав ПриватБанк монополістом на ринку торгового еквайрингу з часткою понад 60%. Йдеться про розрахунки в платіжних терміналах, якими користуються торговельні мережі. Чому попри це АМКУ визнав, що банк не зловживав своїм монопольним становищем та закрив справу?

Антимонопольний комітет України 22 жовтня опублікував рішення у справі про потенційне зловживання ПриватБанком монопольним становищем на ринку послуг еквайрингу. Найбільший банк країни контролює понад 60% ринку POS-терміналів, які встановлюють торговельні мережі для приймання оплат картками.

З 2019 по 2020 рік до АМКУ надходили скарги від ритейлера Metro та Організації роботодавців Смілянського району щодо високих тарифів на еквайринг у ПриватБанку та Ощадбанку. Це і стало причиною відкриття справ проти двох державних банків.