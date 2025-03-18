«Нет быстрых решений». Заместитель главы НБУ о валютных ограничениях, возврате экспортной выручки и удешевлении кредитов. Интервью

Готов ли Национальный банк смягчить валютные ограничения для бизнеса? Станут ли кредиты доступнее? И изменятся ли сроки возврата экспортной выручки? Интервью с заместителем главы НБУ Сергеем Николайчуком на «Саммите экспортеров 2025» от Forbes Ukraine.