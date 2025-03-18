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«Нет быстрых решений». Заместитель главы НБУ о валютных ограничениях, возврате экспортной выручки и удешевлении кредитов. Интервью

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

2 хв читання

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук /Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. Фото Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

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Готов ли Национальный банк смягчить валютные ограничения для бизнеса? Станут ли кредиты доступнее? И изменятся ли сроки возврата экспортной выручки? Интервью с заместителем главы НБУ Сергеем Николайчуком на «Саммите экспортеров 2025» от Forbes Ukraine.

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Директор коммерческого департамента «ТАС Агро» Антон Жемердеев на «Саммите экспортеров 2025» от Forbes Ukraine задал заместителю главы НБУ Сергею Николайчуку, 43, ключевые вопросы, волнующие бизнес в регуляциях Нацбанка.

Каких изменений ждут экспортеры и другие предприниматели?

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