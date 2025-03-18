«Немає швидких рішень». Заступник голови НБУ про валютні обмеження, повернення експортного виторгу та здешевлення кредитів. Інтервʼю

Чи готовий Національний банк помʼякшити валютні обмеження для бізнесу? Чи стануть кредити доступнішими? Та чи зміняться строки повернення експортного виторгу? Інтерв’ю із заступником голови НБУ Сергієм Ніколайчуком на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine.