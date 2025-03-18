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«Немає швидких рішень». Заступник голови НБУ про валютні обмеження, повернення експортного виторгу та здешевлення кредитів. Інтервʼю

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

2 хв читання

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук /Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Фото Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ

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Чи готовий Національний банк помʼякшити валютні обмеження для бізнесу? Чи стануть кредити доступнішими? Та чи зміняться строки повернення експортного виторгу? Інтерв’ю із заступником голови НБУ Сергієм Ніколайчуком на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine.

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Директор комерційного департаменту «ТАС Агро» Антон Жемердєєв на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine поставив заступнику голови НБУ Сергію Ніколайчуку, 43, ключові питання, які хвилюють бізнес у регуляціях Нацбанку. 

Яких змін чекати експортерам та іншим підприємцям?

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