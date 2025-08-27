Топ-менеджер онлайн-платформы OLX, вероятно, возглавит финансовую компанию NovaPay с середины сентября или в октябре, узнал Forbes Ukraine. Кто заменит Андрея Кривошапко спустя почти 10 лет в должности и что известно о новом CEO финансовой компании «Новой почты»?