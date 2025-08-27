Прослухати матеріал
Топменеджер онлайн-платформи OLX, ймовірно, очолить фінансову компанію NovaPay із середини вересня або у жовтні, дізнався Forbes Ukraine. Хто замінить Андрія Кривошапка після майже 10 років на посаді та що відомо про нового CEO фінансової компанії «Нової пошти»?
