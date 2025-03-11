Обмен тайнами. НБУ посоветовал банкам делиться информацией об операциях клиентов. Как это должно помочь в борьбе со схемами?

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Банки могут добавлять в соглашения об обслуживании клиентов пункт о разрешении на раскрытие банковской тайны другим финучреждениям. Речь идет об информации о счетах и операциях с ними. Такую рекомендацию предоставил НБУ после того, как обнаружил несколько схем с крупными переводами валюты за границу от компаний-«оболочек». Рекомендация касается как физлиц, так и бизнес-клиентов. Как это может работать на практике?
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«Эта проблематика может приобрести значительные масштабы, если банки не будут принимать меры предосторожности», – говорит Forbes Ukraine директор департамента финансового мониторинга НБУ Анна Липская.
5 марта регулятор обнародовал на сайте письмо, адресованное банкам и профильным ассоциациям. В нем обратил внимание на обход валютных ограничений через фиктивные бизнес-соглашения компаний-«оболочек».
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