Обмен тайнами. НБУ посоветовал банкам делиться информацией об операциях клиентов. Как это должно помочь в борьбе со схемами?

Банки могут добавлять в соглашения об обслуживании клиентов пункт о разрешении на раскрытие банковской тайны другим финучреждениям. Речь идет об информации о счетах и ​​операциях с ними. Такую рекомендацию предоставил НБУ после того, как обнаружил несколько схем с крупными переводами валюты за границу от компаний-«оболочек». Рекомендация касается как физлиц, так и бизнес-клиентов. Как это может работать на практике?