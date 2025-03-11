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Обмен тайнами. НБУ посоветовал банкам делиться информацией об операциях клиентов. Как это должно помочь в борьбе со схемами?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

3 хв читання

Банківська таємниця /Shutterstock/Коллаж Александра Карасева

НБУ поощряет банки делиться информацией о счетах клиентов между собой. Фото Shutterstock/Коллаж Александра Карасева

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Банки могут добавлять в соглашения об обслуживании клиентов пункт о разрешении на раскрытие банковской тайны другим финучреждениям. Речь идет об информации о счетах и ​​операциях с ними. Такую рекомендацию предоставил НБУ после того, как обнаружил несколько схем с крупными переводами валюты за границу от компаний-«оболочек». Рекомендация касается как физлиц, так и бизнес-клиентов. Как это может работать на практике?

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«Эта проблематика может приобрести значительные масштабы, если банки не будут принимать меры предосторожности», – говорит Forbes Ukraine директор департамента финансового мониторинга НБУ Анна Липская.

5 марта регулятор обнародовал на сайте письмо, адресованное банкам и профильным ассоциациям. В нем обратил внимание на обход валютных ограничений через фиктивные бизнес-соглашения компаний-«оболочек».

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