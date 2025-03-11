Обмін таємницями. НБУ порадив банкам ділитись інформацією про операції клієнтів. Як це має допомогти в боротьбі зі схемами?

Банки можуть додавати до угод про обслуговування клієнтів пункт про дозвіл на розкриття банківської таємниці іншим фінустановам. Йдеться про інформацію про рахунки та операції з ними. Таку рекомендацію надав НБУ після того, як виявив кілька схем із великими переказами валюти за кордон від компаній-«оболонок». Порада стосується як фізосіб, так і бізнес-клієнтів. Як це може працювати на практиці?