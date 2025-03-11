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Обмін таємницями. НБУ порадив банкам ділитись інформацією про операції клієнтів. Як це має допомогти в боротьбі зі схемами?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

3 хв читання

Банківська таємниця /Shutterstock/Колаж Олександра Карасьова

НБУ заохочує банки ділитись інформацією про рахунки клієнтів між собою. Фото Shutterstock/Колаж Олександра Карасьова

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Банки можуть додавати до угод про обслуговування клієнтів пункт про дозвіл на розкриття банківської таємниці іншим фінустановам. Йдеться про інформацію про рахунки та операції з ними. Таку рекомендацію надав НБУ після того, як виявив кілька схем із великими переказами валюти за кордон від компаній-«оболонок». Порада стосується як фізосіб, так і бізнес-клієнтів. Як це може працювати на практиці?

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«Ця проблематика може набути значних масштабів, якщо банки не вживатимуть заходів обачливості», – каже Forbes Ukraine директорка департаменту фінансового моніторингу НБУ Ганна Липська.

5 березня регулятор оприлюднив на сайті лист, адресований банкам та профільним асоціаціям. У ньому звернув увагу на обхід валютних обмежень через фіктивні бізнес-угоди компаній-«оболонок».

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