Ocean Plaza + McDonalds. Inzhur объединяет пять фондов в один большой REIT. Что получат от этого инвесторы проекта Журжия?

из личного архива
Forbes

4 хв читання

Основатель Inzhur Андрей Журжий меняет формат бизнеса /Артем Галкин

Основатель Inzhur Андрей Журжий меняет формат бизнеса Фото Артем Галкин

Инвесткомпания Inzhur, специализирующаяся на инвестициях в недвижимость, объединяет в единый фонд все свои проекты – от ТРЦ Ocean Plaza до зданий, арендуемых McDonalds. Почему она идет на такой шаг и выгодно ли это инвесторам?

Андрей Журжий изменяет формат своей инвесткомпании Inzhur, заточенной на инвестиции в недвижимость. Если ранее его клиенты вкладывали средства в фонды, созданные под конкретные объекты, например, здание McDonalds или ТРЦ Ocean Plaza, то теперь пять из шести фондов Inzhur будут объединены в один.

«Ожидаем, что на 1 октября будет работать объединенный фонд Inzhur REIT», – говорит Журжий. Объединение должна утвердить Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

