Інвесткомпанія Inzhur, яка спеціалізується на інвестиціях у нерухомість, обʼєднує в один фонд усі свої проєкти – від ТРЦ Ocean Plaza до будівель, які орендує McDonalds. Чому вона іде на такий крок та чи вигідно це інвесторам?

Андрій Журжій змінює формат своєї інвесткомпанії Inzhur, заточеної на інвестиції в нерухомість. Якщо раніше його клієнти вкладали кошти в фонди, створені під конкретні обʼєкти, як-от будівля McDonalds чи ТРЦ Ocean Plaza, то тепер пʼять із шести фондів Inzhur будуть обʼєднані в один.

«Очікуємо, що на 1 жовтня працюватиме обʼєднаний фонд Inzhur REIT», – каже Журжій. Обʼєднання має затвердити Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).