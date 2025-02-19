Налоги в регионах идут вверх. Как местные бюджеты компенсировали потерю 90 млрд военного НДФЛ и есть ли потенциал к росту

Местные бюджеты оправились от потери военного НДФЛ и за год увеличили поступления почти на 90 млрд грн. Благодаря чему налоги на местах увеличиваются и есть ли потенциал для дальнейшего роста?

Более полутора лет назад Верховная Рада приняла закон о направлении доли военного НДФЛ из местных бюджетов в государственный. Но уже в первый год на местах смогли компенсировать эту потерю, собрав почти столько же налогов – 423,1 млрд грн в 2024-м против 424,4 млрд в 2023-м. Как это удалось?

Главная причина – рост НДФЛ из-за увеличения зарплат и их детенизация.