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Податки в регіонах йдуть вгору. Як місцеві бюджети компенсували втрату 90 млрд військового ПДФО та чи є потенціал до зростання

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

4 хв читання

Податки, міста, ПДФО /Shutterstock

Як місцеві бюджети компенсували втрату 90 млрд військового ПДФО Фото Shutterstock

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Місцеві бюджети оговталися від втрати військового ПДФО й за рік збільшили надходження на майже 90 млрд грн. Завдяки чому податки на місцях збільшуються і чи є потенціал для подальшого зростання?

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Понад півтора року тому Верховна Рада ухвалила закон про спрямування частки військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Та вже у перший рік на місцях змогли компенсувати цю втрату, зібравши майже стільки ж податків – 423,1 млрд грн у 2024-му проти 424,4 млрд у 2023-му. Як це вдалося?

Головна причина – зростання ПДФО через збільшення зарплат і їх детінізація.

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