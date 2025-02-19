Податки в регіонах йдуть вгору. Як місцеві бюджети компенсували втрату 90 млрд військового ПДФО та чи є потенціал до зростання

Місцеві бюджети оговталися від втрати військового ПДФО й за рік збільшили надходження на майже 90 млрд грн. Завдяки чому податки на місцях збільшуються і чи є потенціал для подальшого зростання?

Понад півтора року тому Верховна Рада ухвалила закон про спрямування частки військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Та вже у перший рік на місцях змогли компенсувати цю втрату, зібравши майже стільки ж податків – 423,1 млрд грн у 2024-му проти 424,4 млрд у 2023-му. Як це вдалося?

Головна причина – зростання ПДФО через збільшення зарплат і їх детінізація.